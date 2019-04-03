Мэр Пензы назвал участников проекта «PROдвижение» коллегами Образование

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев заявил, что считает школьников, прошедших в финал муниципального кластерного проекта «PROдвижение», коллегами.

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«Мы с вами коллеги, делаем одно общее дело», — подчеркнул он, обращаясь к участникам итоговой защиты проектов по направлению «Лоты мэра» в центре технологического обучения Пензы в среду, 3 апреля.

Виктор Кувайцев отметил, что инициативы учащихся направлены на развитие родного города, в частности, на благоустройство общественных пространств.

«Я очень рад, что все работы, которые вы сегодня будете представлять, сопровождались нашими специалистами, присутствующими здесь и работающими в муниципальном образовании. […] Мы рассчитываем на ваш профессиональный потенциал. Именно вам в перспективе [...] развивать город Пензу», — сказал мэр.

Он добавил, что авторы лучших проектов будут поощрены, а победитель получит планшет.

Муниципальный кластерный проект «PROдвижение» реализуется в Пензе с 2013 года. Его целью является профессиональное и личностное самоопределение школьников через погружение в командную работу.

В 2018–2019 учебном году конкурс объединил более 600 школьников, которые подготовили 67 проектов. Их итоговая защита стартовала в центре технологического обучения 1 апреля и продлится по 4-е число.

Трек «Лоты мэра» в архитектурно-строительном направлении предусматривает презентацию 12 команд, представляющих лицеи №2 и №3, школы №№18, 29, 31, 37, 58, 59, 63, 65/23, 66 и гимназии «САН».