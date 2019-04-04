В Пензенской области распределены субсидии на создание в детсадах мест для детей до 3 лет Образование

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Распределение субсидий из бюджета Пензенской области, предусмотренных на софинансирование расходов на реализацию программ по созданию дополнительных мест в детсадах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, утверждено постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, для Пензы в 2019, 2020 и 2021 годах в бюджете региона предусмотрены денежные средства в размере более 371 тыс., около 436 тыс. и 435 тыс. рублей соответственно. Кроме того, из федерального бюджета в текущем году намечено получить свыше 73 млн. рублей, в два последующих — по 86 млн. рублей.

Также среди получателей субсидий — Белинский, Бессоновский, Лунинский и Пензенский районы. Однако, в отличие от Пензы, для них на 2019 год на эти цели денежных средств данным документом не предусмотрено.

Кроме того, субсидию намечено выделить Нижнеломовскому району, но только в 2021 году. При этом сумма будет внушительной: почти 147 млн. рублей из федерального бюджета и около 741 тыс. рублей — из областного.