Три проекта пензенских школьников вошли в число лучших на конкурсе «Реактор» Образование

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Три разработки учеников школ Пензы вошли в число 15 лучших на всероссийском конкурсе проектов кружкового движения «Реактор».

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Лучшим признан проект «Развивающий игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрые руки» учеников школы №18 Анастасии Юрмашевой, Полины Рымарь и Анны Пчелинцевой. Он был заявлен в категории «Создавай».

Пятое место рейтинга заняла разработка ученицы школы №69, воспитанницы детского технопарка «Кванториум НЭЛ» Марии Евдокимовой — часы-ночник «Хрустальный цветок», участвовавшая в этой же номинации.

11 место занял проект ученицы школы №18 Марии Егоровой «Корректировка курса беспилотного транспортного средства при движении в составе колонны на основе точечного излучения» в категории «Изобретай».

Все 15 финалистов, в том числе пензенцы, приглашены для участия в проектной школе «Реактор», которая пройдет в Москве 12–13 апреля, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.