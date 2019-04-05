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В Пензенской области 12 педагогов поборются за звание «Лучший воспитатель»

10:26 | 05.04.2019 | Образование

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Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. 12 педагогов прошли отборочный тур в финал конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» в Пензенской области, который пройдет 25–26 апреля.

В Пензенской области 12 педагогов поборются за звание «Лучший воспитатель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе воспитатель детского сада №1 Спасска Елена Букина, педагог детсада «Солнышко» Башмаково Любовь Ганина, сотрудница детского сада №4 Белинского Елена Долматова и психолог детсада №11 Нижнего Ломова Оксана Жаркова.

Кроме того, в конкурсе будут участвовать старший воспитатель детского сада №16 Заречного Ольга Захарова, воспитатель детсада №12 Сердобска Екатерина Малюкова, педагог детского сада «Искорка» села Индерка Сосновоборского района Альбина Мусина и воспитатель центра развития ребенка — детского сада №36 Кузнецка Мария Осетрова.

Также в число финалистов вошли представительница детского сада Чемодановки Надежда Павлова, воспитатель детсада №2 «Солнышко» села Наровчат Ирина Сальникова, педагог детского сада №1 Тамалы Лариса Фролова и сотрудница детского сада №89 «Солнечный лучик» Пензы Оксана Чередова.

10 апреля для них пройдет семинар, посвященный особенностям организации конкурса.

Свое мастерство они будут демонстрировать на базе филиала детского сада №142 Пензы и областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Воспитателям предстоит показать визитную карточку, мастер-класс и педагогическое мероприятие с детьми.

Участник, занявший первое место, будет представлять Пензенскую область во всероссийском конкурсе «Воспитатель года России», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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