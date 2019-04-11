Трое лицеистов из Пензы стали призерами всероссийской олимпиады по физике Образование

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Учащиеся пензенского губернского лицея Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин стали призерами всероссийской олимпиады по физике, заключительный этап которой прошел в Томске. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

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«Школьники получат по 100 баллов по этому предмету и смогут поступить в любой профильный вуз России вне конкурса», — добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что в прошлом году по итогам интеллектуального состязания Роман Малов и Дмитрий Шаронов также входили в число лучших.

Заключительный этап всероссийской олимпиады по физике состоялся в Томске в период с 5 по 10 апреля. За победу боролись 305 школьников из 61 региона.

Пензенскую область представляли четыре человека: Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин из губернского лицея, а также Александр Тряпицын из гимназии №44.