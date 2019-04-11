EN
17:10:20 Четверг, 11 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Трое лицеистов из Пензы стали призерами всероссийской олимпиады по физике

15:23 | 11.04.2019 | Образование

Печать

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Учащиеся пензенского губернского лицея Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин стали призерами всероссийской олимпиады по физике, заключительный этап которой прошел в Томске. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Трое лицеистов из Пензы стали призерами всероссийской олимпиады по физике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Школьники получат по 100 баллов по этому предмету и смогут поступить в любой профильный вуз России вне конкурса», — добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что в прошлом году по итогам интеллектуального состязания Роман Малов и Дмитрий Шаронов также входили в число лучших.

Заключительный этап всероссийской олимпиады по физике состоялся в Томске в период с 5 по 10 апреля. За победу боролись 305 школьников из 61 региона.

Пензенскую область представляли четыре человека: Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин из губернского лицея, а также Александр Тряпицын из гимназии №44.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе подростки смогли примерить экипировку спецназа и ОМОНа В Пензе владелец маршрутки выплатит 1 млн. рублей семье погибшей женщины
Сетевым магазинам следует усилить борьбу с фальсификатом — Нина Богач В Башмаково мужчина осужден за кражу велосипеда и попытку подкупа дознавателя
Пензенские прокуроры выявили в сфере долевого строительства около 30 нарушений В Пензенской области упали объемы производства алкоголя
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама