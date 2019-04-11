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В Пензе обсудили возможность проведения в 2020 году форума «Инженеры будущего»

17:10 | 11.04.2019 | Образование

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Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Возможность проведения в Пензе в 2020 году международного молодежного форума «Инженеры будущего» стала основной темой встречи заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики области Михаила Антонова, руководителя аппарата совета реготделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Игоря Онегова и главы департамента рекламно-выставочной деятельности «СоюзМаша» Татьяны Кременецкой.

В Пензе обсудили возможность проведения в 2020 году форума «Инженеры будущего»

Фото: Prom.pnzreg.ru

В этом году мероприятие будет принимать Оренбургская область со 2 по 13 июля.

«Главный упор мы делаем на образовательную программу. Участники едут в первую очередь за уникальными знаниями и навыками, получить которые больше нигде не представится возможным. В Оренбурге, например, будет 10 факультетов, насыщенных самой разной тематикой. Это и основы инженерной деятельности, и организация производства, база управленческих навыков, радиоэлектроника, авиационные технологии и другие», — пояснила Татьяна Кременецкая.

Михаил Антонов отметил, что в перспективе для Пензенской области подобный опыт будет полезен с точки зрения повышения популярности инженерных специальностей.

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, форум «Инженеры будущего» проводится в формате летнего образовательного экологического лагеря, участники которого на протяжении почти двух недель живут в палатках.

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