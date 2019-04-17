11 педагогов начали борьбу за звание «Учитель года» в Пензенской области Образование

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Одиннадцать участников финала очного регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года» приступили к испытаниям, которые организованы на базе школы имени М.Ю. Лермонтова в микрорайоне «Город Спутник» Пензенской области.

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В ходе церемонии открытия мероприятия участников поприветствовала исполняющая обязанности министра образования Пензенской области, председатель жюри Лилия Чащина.

«Победит тот, кто сумеет более творчески подойти к своим наработкам, убедить жюри, что именно его метод очень продуктивный», — сказала она.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, по итогам жеребьевки право выступить первой выпало учителю биологии школы села Трескино Колышлейского района Алле Коробковой.

В течение трех дней все участники должны провести методический семинар, учебное занятие и мастер-класс.

Результаты конкурса огласят на торжественной церемонии закрытия 19 апреля. Победитель получит 100 тыс. рублей и будет представлять регион на заключительном этапе, который состоится в Чечне в сентябре–октябре.