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В Пензе обладатели 100 баллов по ЕГЭ поделились опытом с выпускниками

09:05 | 19.04.2019 | Образование

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Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Вера Филяева и Дарья Храмова, которые, будучи выпускницами, сумели набрать на едином государственном экзамене 100 баллов, поделились своим опытом с пензенскими школьниками, которым только предстоит сдавать ЕГЭ.

В Пензе обладатели 100 баллов по ЕГЭ поделились опытом с выпускниками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общение с девушками проходило в рамках акции «100 баллов для Победы».

«Самое главное не волноваться. […] Нужно слушать преподавателей, много читать и выполнять задания. Это основной секрет успеха», — пояснила Вера Филяева.

В свою очередь Дарья Храмова рекомендовала больше тренироваться.

«Я просто решала, решала и решала — два варианта заданий в неделю и раз в две недели сочинение. Советую чаще писать пробники. Хочу сказать, что не верю в талант и задатки. Я верю только в труд и волю к большому результату. Не преувеличивайте значение ЕГЭ. Это важно только на данном этапе. Вы поступите в вуз, и придется дальше трудиться и зарабатывать свою репутацию», — сказала девушка.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, в ходе встречи выпускницам было адресовано большое количество вопросов, в том числе относительно написания сочинения.

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