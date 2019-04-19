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Учителем года в Пензенской области стал Евгений Яковлев

17:11 | 19.04.2019 | Образование

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Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Евгений Яковлев, преподающий географию в школе имени М.Ю. Лермонтова в Засечном, стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года», итоги которого подведены в Пензенской области в пятницу, 19 апреля.

Учителем года в Пензенской области стал Евгений Яковлев

Фото: Pnzreg.ru

В качестве вознаграждения он получит 100 тыс. рублей и автомобиль.

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, второе место поделили пензенские педагоги — Ирина Мухамедзянова из школы №11 и Наталья Широлапова из школы №51. Им будет выплачено по 70 тыс. рублей.

Третий результат показали Мария Фадина из зареченской гимназии №216 «Дидакт» и Елена Киндаева из школы села Бессоновка. Им полагается по 50 тыс. рублей.

В номинации «Милосердный учитель» отмечен Александр Гудков, представляющий лицей современных технологий управления №2 города Пензы. В номинации «Учитель-мастер» лучшей оказалась Юлия Жаркова из школы имени П.А. Столыпина Никольского района. Они также получат по 50 тыс. рублей.

По данным пресс-службы областного правительства, с 2019 года автомобиль станет главным призом для победителя регионального этапа конкурса «Учитель года».

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