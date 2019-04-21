Три учреждения Пензенской области получат гранты в рамках нацпроекта «Образование» Образование

Пенза, 21 апреля 2019. PenzaNews. Три учреждения Пензенской области получат гранты из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора проектов, направленных на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей.

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Денежные средства в сумме около 23 млн. рублей будут выделены в рамках национального проекта «Образование».

В числе получателей — центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области, который представил проект «Служба «Консультация – 2019». Размер гранта составит 7 млн. 480 тыс. рублей.

Также в число победителей вошел детский сад «Лукоморье» Пензенского района. На проект «Консультационный центр «Малышкина школа» будет направлено 7,6 млн. рублей.

Кроме того, психолого-социальному центру «Надежда» города Заречного будет выделено 7,6 млн. рублей на проект «Pro-свет».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, все поданные на конкурсный отбор заявки направлены на укрепление института семьи, пропаганду ответственного отцовства и материнства.