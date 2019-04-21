EN
14:40:20 Воскресенье, 21 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Три учреждения Пензенской области получат гранты в рамках нацпроекта «Образование»

11:07 | 21.04.2019 | Образование

Печать

Пенза, 21 апреля 2019. PenzaNews. Три учреждения Пензенской области получат гранты из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора проектов, направленных на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей.

Три учреждения Пензенской области получат гранты в рамках нацпроекта «Образование». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Денежные средства в сумме около 23 млн. рублей будут выделены в рамках национального проекта «Образование».

В числе получателей — центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области, который представил проект «Служба «Консультация – 2019». Размер гранта составит 7 млн. 480 тыс. рублей.

Также в число победителей вошел детский сад «Лукоморье» Пензенского района. На проект «Консультационный центр «Малышкина школа» будет направлено 7,6 млн. рублей.

Кроме того, психолого-социальному центру «Надежда» города Заречного будет выделено 7,6 млн. рублей на проект «Pro-свет».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, все поданные на конкурсный отбор заявки направлены на укрепление института семьи, пропаганду ответственного отцовства и материнства.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области планируется ввести в сельхозоборот 36 тыс. га неиспользуемой пашни В Пензе число участников праймериз «Единой России» достигло почти 140 человек
Пассажиры поездов будут получать питание в экологичной упаковке Суд признал незаконным перенос сроков сноса четырех домов в Терновке
В Кузнецке возбуждено дело по факту гибели рабочего в траншее на улице Свердлова Поставленные перед конференцией «Secon» задачи решены не в полной мере — Максим Семенкин
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама