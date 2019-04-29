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В Пензе на средства грантов оснастят мастерские для подготовки по стандартам WorldSkills

11:11 | 29.04.2019 | Образование

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Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Два пензенских колледжа получат гранты в сумме более 30 млн. рублей по итогам конкурса министерства просвещения России в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

В Пензе на средства грантов оснастят мастерские для подготовки по стандартам WorldSkills. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, на эти средства будет создано десять мастерских с современным оборудованием для подготовки кадров в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.

Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (IT-колледж) получит 28 млн. 550 тыс. рублей на оснащение пяти площадок по профилю «Информационно-коммуникационные технологии».

Колледжу современных технологий переработки и бизнеса выделят 7 млн. 460 тыс. рублей на оборудование такого же количества мастерских по профилю «Искусство, дизайн и сфера услуг».

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