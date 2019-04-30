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Вадинской школе присвоено имя Станислава Левина

16:51 | 30.04.2019 | Образование

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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Средняя общеобразовательная школа села Вадинск Пензенской области будет носить имя выдающегося местного педагога и общественного деятеля Станислава Левина.

Вадинской школе присвоено имя Станислава Левина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Большая часть его жизни связана с педагогической деятельностью, активной общественной работой, патриотическим воспитанием молодежи. Присвоение школе имени Станислава Степановича Левина будет способствовать повышению статуса учреждения, реализации программ патриотического воспитания», — сказала исполняющая обязанности министра образования Пензенской области Лилия Чащина, представляя соответствующий законопроект на 20-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся во вторник, 30 апреля.

В результате депутаты единогласно поддержали предложение о присвоении имени педагога вадинской школе.

Левин Станислав Степанович родился в Вадинском районе Пензенской области 28 сентября 1941 года.

Окончил физико-математический факультет Пензенского педагогического института имени В.Г. Белинского, после чего начал работать учителем математики и физики в школе села Ягановка.

С 1967 по 1972 годы работал заведующим вадинским районным отделом образования.

В 1972–1976 годах был директором средней школы в Вадинске.

С 1976 по 1988 годы занимал должность секретаря вадинского райкома КПСС.

С 1988 по 2010 годы руководил вaдинской основной общеобразовательной школой.

До последних дней жизни продолжал трудиться в родной школе.

Был награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-лeтия со дня рождения В.И. Ленина», «Отличник народного просвещения», в 2001 году получил звание «Заслуженный учитель РФ».

В 2013 году решением районного собрания представителей Станиславу Левину было присвоено звание «Почетный гражданин Вадинского района».

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