EN
15:05:55 Воскресенье, 5 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе подведены итоги олимпиады «Язык — это история народа»

11:12 | 05.05.2019 | Образование

Печать

Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. 10 школьников стали призерами V открытой городской тематической олимпиады «Язык — это история народа», состоявшейся на базе историко-филологического факультета Пензенского государственного университета.

В Пензе подведены итоги олимпиады «Язык — это история народа». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди учеников шестых-седьмых классов в тройку лучших вошли двое учеников лицея №55 Александра Борисова и Дарья Умярова, а также учащийся школы №71 Владислав Ермолаев.

Победителем в категории учеников восьмых и девятых классов стал представитель классической гимназии №1 Михаил Пензин. Второе место занял ученик школы №30 Богдан Чванов, третье разделили учащийся школы №11 Никита Погодин и ученица гимназии №44 Ольга Мандрыгина.

Представительница гимназии №4 «Ступени» Полина Малахова показала лучшие знания в старшей возрастной категории. Также в число призеров вошли учащаяся школы №12 Лилия Таирова и обучающаяся школы №11 Анастасия Максина.

Согласно протоколу итогов олимпиады, апелляция состоится в предстоящий понедельник, 6 мая. Награждение победителей и призеров, их учителей-консультантов запланировано на 21 мая.

Загрузка...
Читайте также
Работника пензенского завода заподозрили в краже у коллеги В Пензе посадили еще 66 елей
Митрополит Серафим возглавил литургию в Воскресенском храме Житель Пензы лишился 40 тыс. рублей после застолья с незнакомцем
В Наровчатском районе двое мужчин подозреваются в краже металлолома В Пензе на водителя иномарки завели уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама