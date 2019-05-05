В Пензе подведены итоги олимпиады «Язык — это история народа» Образование

Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. 10 школьников стали призерами V открытой городской тематической олимпиады «Язык — это история народа», состоявшейся на базе историко-филологического факультета Пензенского государственного университета.

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Среди учеников шестых-седьмых классов в тройку лучших вошли двое учеников лицея №55 Александра Борисова и Дарья Умярова, а также учащийся школы №71 Владислав Ермолаев.

Победителем в категории учеников восьмых и девятых классов стал представитель классической гимназии №1 Михаил Пензин. Второе место занял ученик школы №30 Богдан Чванов, третье разделили учащийся школы №11 Никита Погодин и ученица гимназии №44 Ольга Мандрыгина.

Представительница гимназии №4 «Ступени» Полина Малахова показала лучшие знания в старшей возрастной категории. Также в число призеров вошли учащаяся школы №12 Лилия Таирова и обучающаяся школы №11 Анастасия Максина.

Согласно протоколу итогов олимпиады, апелляция состоится в предстоящий понедельник, 6 мая. Награждение победителей и призеров, их учителей-консультантов запланировано на 21 мая.