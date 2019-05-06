EN
18:39:14 Понедельник, 6 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Юрий Скачков и ПГУАС оштрафованы за нарушения при трудоустройстве сотрудника

15:04 | 06.05.2019 | Образование

Печать

Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Бывший ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства и сам вуз как юридическое лицо оштрафованы на 20 и 50 тыс. рублей соответственно за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего муниципального служащего.

Юрий Скачков и ПГУАС оштрафованы за нарушения при трудоустройстве сотрудника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При проведении проверки [...] прокуратура Октябрьского района Пензы установила, что в сентябре 2018 года ректор ПГУАС заключил трудовой договор с бывшим муниципальным служащим, уволившимся с должности в органе местного самоуправления менее 2 лет назад. В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции новый работодатель в 10-дневный срок не сообщил представителю работодателя бывшего муниципального служащего о заключенном с ним трудовом договоре», — об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Читайте также

Юрий Скачков освободил пост ректора ПГУАС

Она добавила, что прокурор Октябрьского района Алексей Попов возбудил два дела об административных правонарушениях по результатам рассмотрения которых и назначены штрафы.

«Руководителю вуза прокурор района внес представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. В орган местного самоуправления направлено уведомление о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим», — пояснила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
В 20 школах Пензы запретили ношение хиджабов В Пензе с начала года введено в строй почти 100 тыс. кв. метров жилья
Сквер «Пионерский» в Пензе намечено переименовать Пенза примет первенство России по спортивной гимнастике
Начат ремонт дороги из Пензы в Золотаревку Более 20 ретроавтомобилей представлены на выставке в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама