Юрий Скачков и ПГУАС оштрафованы за нарушения при трудоустройстве сотрудника Образование

Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Бывший ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства и сам вуз как юридическое лицо оштрафованы на 20 и 50 тыс. рублей соответственно за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего муниципального служащего.

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«При проведении проверки [...] прокуратура Октябрьского района Пензы установила, что в сентябре 2018 года ректор ПГУАС заключил трудовой договор с бывшим муниципальным служащим, уволившимся с должности в органе местного самоуправления менее 2 лет назад. В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции новый работодатель в 10-дневный срок не сообщил представителю работодателя бывшего муниципального служащего о заключенном с ним трудовом договоре», — об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что прокурор Октябрьского района Алексей Попов возбудил два дела об административных правонарушениях по результатам рассмотрения которых и назначены штрафы.

«Руководителю вуза прокурор района внес представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. В орган местного самоуправления направлено уведомление о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим», — пояснила собеседница агентства.