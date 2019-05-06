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В 20 школах Пензы запретили ношение хиджабов

17:17 | 06.05.2019 | Образование

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Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Прямой запрет на ношение учащимися религиозной одежды, в том числе хиджабов, специальных головных уборов, одежды с особыми атрибутами или символикой, установлен в 20 школах Пензы по требованию прокуратуры Октябрьского района.

В 20 школах Пензы запретили ношение хиджабов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в этих общеобразовательных организациях прямой запрет на ношение такой одежды ранее не был установлен, однако действующее федеральное законодательство закрепляет принцип светского образования.

«С целью соблюдения основополагающих принципов противодействия экстремистской деятельности, а также прав и свобод несовершеннолетних в адрес директоров этих школ прокурор района [Алексей Попов] внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Положения о требованиях к внешнему виду учащихся приведены в соответствие с требованиями законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц», — добавила она.

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