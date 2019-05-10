Пензенским учителям предложили провести уроки о Волге Образование

Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. Представители движения «ЭКА» предложили учителям школ Пензенской области провести для учащихся 7–11 классов интерактивный экологический урок на тему «День Волги».

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Необходимые материалы можно бесплатно скачать, зарегистрировавшись на сайте экоурока. Комплект файлов включает методический гид и видеоролик с подробными инструкциями по проведению занятия, анимированную презентацию и набор материалов для выполнения игровых заданий.

В ходе урока школьники познакомятся с историей освоения Поволжья, определят ценность Волги для всех жителей России, узнают, что такое экосистемные услуги и как они связаны с благополучием людей.

Игровые задания и дискуссии помогут выявить, чем грозит людям нарушение экологического баланса, как сохранить ценные природные ресурсы и какие конкретные действия может сделать для этого каждый.

Одной из важных целей урока стало привлечение школьников и их семей к практике раздельного сбора отходов, так как это вносит вклад в решение проблемы мусора, являющейся на сегодня одной из угроз чистоте Волги.

После проведения урока все учителя, приславшие отзыв о проведенном занятии, получат диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.