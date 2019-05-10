Мэр Пензы призвал не снижать темп строительства школы в Арбеково Образование

Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал удержать на том же уровне темп строительства школы на 800 мест в 6-м микрорайоне Арбеково.

Фото: Penza-gorod.ru

«Не снижайте темпы работ. Школа должна быть сдана и введена в эксплуатацию в установленные сроки», — сказал в ходе выездного совещания на строительной площадке в пятницу, 10 мая.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ведутся работы по вертикальной планировке части земельного участка на месте размещения спортивного ядра.

Также осуществляется кирпичная кладка второго этажа здания, проводится обустройство фундамента спортзала.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 февраля 2019 года МКУ «Управление капитального строительства Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «СтройСити» в лице директора Романа Курловича заключили муниципальный контракт на строительство школы в 6-м микрорайоне Арбеково.

Его цена составила 435 млн. 580 тыс. 590 рублей.

Почти 305 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета, около 85 млн. рублей — из регионального и примерно 46 млн. рублей — из городского.

Дата завершения работ — 15 декабря 2019 года.