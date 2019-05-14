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Студентки из Пензы завоевали «золото» на соревнованиях чемпионата «Молодые профессионалы»

16:23 | 14.05.2019 | Образование

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Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Две студентки пензенского социально-педагогический колледжа Ксения Ротанина и Анна Земскова завоевали золотые медали на отборочных соревнованиях VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Студентки из Пензы завоевали «золото» на соревнованиях чемпионата «Молодые профессионалы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они отличились в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».

Ксения Ротанина признана лучшей среди юниоров, а Анна Земскова — в возрастной категории участников от 16 до 23 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, пензенские студентки обошли ближайших соперников примерно на 20 баллов.

Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» состоится в Казани с 21 по 23 мая. На соревновательной площадке будет представлено 93 компетенции, а также 23 — в блоке «Future Skills». По 48 направлениям будут соревноваться юниоры.

Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» не входит в число дисциплин финала.

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