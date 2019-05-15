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В Пензе пройдет межрегиональная конференция о цифровом образовании

17:01 | 15.05.2019 | Образование

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Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Межрегиональная конференция «Цифровое образование для цифровой экономики» состоится на базе многопрофильной гимназии №13 Пензы в предстоящую пятницу, 17 мая.

В Пензе пройдет межрегиональная конференция о цифровом образовании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На обсуждение вынесено пять основных вопросов, в том числе трансформация личности в условиях цифрового общества, модернизация технологий и содержания образования, новые подходы к формированию компетенций учителя.

В пленарной части мероприятия примут участие генеральный директор компании «Мобильное электронное образование», являющейся участником IT-кластера инновационного центра «Сколково», Александр Кондаков, начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования Минобрнауки Нижегородской области Оксана Павлова, а также представители институтов развития образования Самарской и Белгородской областей.

По информации пресс-службы регионального Минобразования, планируется организовать онлайн-трансляцию пленарного заседания: за ходом мероприятия, как ожидается, будут наблюдать представители 32 субъектов федерации.

В практической части конференции будет представлен опыт педагогов лицея современных технологий управления №2 Пензы и многопрофильной гимназии №13 по использованию ресурсов образовательной платформы «Мобильное электронное образование».

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