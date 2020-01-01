Дан старт проекту «А мы из Пензы. Наследники победителей» Образование

Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Реализация нового регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей», который посвящен Великой Отечественной войне и ориентирован на молодежь, начата в Пензенской области.

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Ожидается, что на начальном этапе в период с мая по сентябрь каждый школьник совместно с родителями и взрослыми примет участие в поисково-исследовательской работе и подготовит индивидуальный проект на выбранную тему. Среди них: «Мои родные — участники Великой Отечественной войны»; «Мои родные — участники строительства Сурского рубежа»; «Мои родные — участники великих строек СССР»; «Дети — герои Великой Отечественной войны»; «Дети — герои нашего времени»; «Мои земляки — герои» и другие.

С сентября по декабрь будет проходить презентация проектов, а на основе этих материалов каждый класс будет готовить материалы к общешкольной книге-альбому «А мы из Пензы. Наследники победителей».

Итоговым событием на школьном уровне станет проведение торжественного мероприятия с презентацией результатов работы каждого класса.

В январе–апреле 2020 года пройдут районные и общегородские мероприятия, на которые будут приглашены люди, ставшие героями индивидуальных проектов школьников, и их родственники.

В мае — в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — пройдет региональное мероприятие в форме гала-концерта с участием всех городов и районов области.

Кроме того, будет организована выставка-презентация по итогам индивидуальных проектов школьников, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.