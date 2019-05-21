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Профориентационная практика пензенского наставника вошла в число лучших в России

08:13 | 21.05.2019 | Образование

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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Работа преподавателя пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Дмитрия Ручкина, заявленная на конкурс профориентационных практик среди наставников в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в компетенции «Информационная безопасность», вошла в число 18 лучших в стране.

Профориентационная практика пензенского наставника вошла в число лучших в России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», работы победителей будут опубликованы в сборнике «Лучшие профориентационные практики».

Также их намечено включить в методические рекомендации федерального проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» для тиражирования по всей России.

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«Билет в будущее» — проект ранней профориентации школьников, который ориентирован на учащихся 6–10 классов. Около 1 млн. российских детей пройдут профориентационный тест на специализированной цифровой платформе и примерно 100 тыс. человек получат возможность прохождения профессиональных проб с экспертами-наставниками.

В рамках данного проекта был объявлен конкурс профориентационных практик среди наставников. В нем приняли участие педагоги, имеющие опыт проведения мероприятий, которые помогают подросткам определиться с выбором профессии.

Комиссия рассматривала только очные формы профессиональных проб для учеников 11–18 лет продолжительностью не более 3 часов — мастер-классы, хакатоны, конкурсы и проектные мастерские. Предпочтение отдавалось самым результативным, практикоориентированным и отвечающим запросам современного рынка методикам.

Всего было подано около 500 заявок. Самыми активными оказались педагоги и наставники из Москвы, Татарстана, Тамбовской, Челябинской и Тюменской областей. В финальный список участников вошли 163 человека, которые сражались за победу в десяти блоках компетенций: «Информационные и коммуникационные технологии», «Новые материалы и промышленность», «Сервис и туризм», «Дизайн и моделирование», «Строительство и умный город», «Транспорт и логистика», «Здоровье», «Космос и инженерия», «Энергетика», «Сельское хозяйство и природопользование».

В итоге лучшими названы работы 18 участников из 13 регионов.

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