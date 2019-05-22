Четверо школьников из Пензенской области приглашены на игру «Умницы и умники» Образование

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Профессор МГИМО Юрий Вяземский пригласил трех девушек и одного юношу из Пензенской области принять участие в телевизионной игре «Умницы и умники», автором и ведущим которой он является.

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По результатам областного финала игры «Умники и умницы Сурского края», состоявшегося в Пензе, среди агонистов лучшими стали ученица лингвистической гимназии №6 города Пензы Елизавета Балакина, Александр Потапов из школы имени А.В. Каляпина села Пригородного Сердобского района и представительница школы №8 Каменки Юлия Ажнакина.

Среди теоретиков отмечены Андрей Ажнакин из лицея №230 города Заречного и Алена Павловская из пензенской школы №31. Девушка стала четвертой в числе тех, кто приглашен участвовать в телевизионной игре.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, тема финала игры «Умники и умницы Сурского края» звучала следующим образом: «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры». Игра состояла из трех раундов, в каждом из которых на дорожках соревновались трое агонистов. Остальные финалисты зарабатывали ордена и медали, отвечая из зала на вопросы ведущего.

Региональный проект «Интеллектуальные игры» реализуется в Пензенской области третий год.

За это время в телепередаче «Умницы и умники» приняли участие семеро победителей региональной игры.