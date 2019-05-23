В пензенских школах прозвенел последний звонок Образование

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Торжественные линейки по случаю праздника «Последний звонок» прошли в школах Пензы в четверг, 23 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Почетным гостем мероприятия, организованного в школе №56, стал глава администрации города Виктор Кувайцев.

«Сегодня более 2 тыс. выпускников 11-х классов в Пензе стоят на пороге выбора профессии. Я от души желаю, чтобы вы собрали свои силы при сдаче государственных экзаменов и получили хорошие результаты. Это будет основанием для определения высшего учебного заведения», — сказал он, обращаясь к школьникам.

Мэр выразил надежду на то, что молодые люди предпочтут поступить в пензенские вузы и останутся жить в родном городе.

«В Пензе созданы все условия для того, чтобы вы получили качественное образование, востребованную специальность, чтобы смогли достичь успеха в своей квалификации, раскрыть творческий потенциал и могли принимать участие в управлении городом», — добавил Виктор Кувайцев.

Он поблагодарил педагогов, отметив, что на протяжении всего обучения они не только передавали ученикам знания, но и делились с ними своим опытом и душевной добротой.

«Они видят в вас перспективу и наше будущее», — пояснил глава администрации Пензы.

Затем Виктор Кувайцев наградил почетными грамотами нескольких учителей, а также вручил благодарственные письма выпускникам и их родителям, сообщает пресс-служба мэрии.