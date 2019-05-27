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Подведены итоги участия пензенцев в чемпионате «Молодые профессионалы»

11:49 | 27.05.2019 | Образование

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Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Студентка пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Кристина Косулина завоевала «бронзу» в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Казани в номинации «Кондитерское дело».

Подведены итоги участия пензенцев в чемпионате «Молодые профессионалы»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Еще одна представительница региона — студентка социально-педагогический колледжа Жанна Шохина — удостоена медальона «За профессионализм» (Medallion for Excellence) в номинации «Дошкольное воспитание».

Как сообщается на сайте движения «Молодые профессионалы», первое место в медальном зачете заняла сборная Татарстана. Представители этого региона выиграли 55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых медалей. В сумме республика получила 447,5 балла.

На втором месте расположилась Москва, у которой 438 баллов. Участники из столицы завоевали 91 золотую, 22 серебряные и 22 бронзовые медали.

Третьего места удостоена команда Московской области со 147 баллами. На счету сборной — 13 золотых, 17 серебряных и 22 бронзовые медали.

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