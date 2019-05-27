Стипендию правительства России будут получать 44 пензенских студента Образование

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Министерство просвещения России внесло 44 студентов вузов и колледжей Пензенской области в число стипендиатов правительства страны на 2019–2020 учебный год.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Наибольшее число из них учится в пензенском колледже информационных и промышленных технологий (IT-колледже) — 16 человек.

Шестеро являются студентами мокшанского агротехнологического колледжа. По пятеро стипендиатов учатся в спасском колледже профессиональных технологий и бизнеса, пензенском базовом медколледже и Пензенском государственном технологическом университете. Также поощрены четверо студентов кузнецкого колледжа электронных технологий и трое — Пензенского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, они будут получать по 4 тыс. рублей в месяц.

Стипендия правительства России предоставляется на конкурсной основе. Выплаты присуждаются студентам, имеющим выдающиеся результаты в учебной и научной деятельности. В их числе — победы на всероссийских и международных олимпиадах, в творческих конкурсах, фестивалях, а также различные исследования, открытия, изобретения и выход научных статей в центральных российских или зарубежных изданиях.

В 2017–2018 учебном году стипендии были удостоены 28 пензенских студентов, в 2018–2019 — 30.