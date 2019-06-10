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Три школы Пензы получили гранты на реализацию своих проектов

16:04 | 10.06.2019 | Образование

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Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Три школы Пензы получили гранты на сумму более 1 млн. рублей каждая на реализацию инновационных проектов в области общего образования.

Три школы Пензы получили гранты на реализацию своих проектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Гимназия №13 Пензы представила проект «Школа цифровой реальности», предусматривающий создание единой цифровой среды. Он представляет собой интеграцию образовательных ресурсов, услуг и сервисов и позволяет реализовать требования ФГОС общего образования в цифровой форме.

Проект школы №27 «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы», предусматривает развитие трех направлений, для доступа к которым будут использованы QR-коды. В мультимедийном будут транслироваться видеоролики познавательного и социально-бытового содержания, в виртуальном — карты экскурсий по Пензенской области, России и миру, в интерактивном — предлагаться квест-игры и викторины.

В школе №6 Пензы создадут коворкинг-центр, на базе которого пройдут обучающие курсы и семинары, будет проводиться работа по проектной деятельности и социальному проектированию, сообщает пресс-служба Минобразования региона.

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