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Здание детсада на улице Макаренко в Пензе готовят к открытию

12:09 | 16.06.2019 | Образование

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Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ на стройплощадке корпуса №2 на территории филиала «Звездный» детского сада №101 на улице Макаренко в воскресенье, 16 июня.

Здание детсада на улице Макаренко в Пензе готовят к открытию

Фото: Penza-gorod.ru

Он убедился в том, что внутренние отделочные работы на объекте завершены, ведется демонтаж сетей временного электроснабжения, помещения очищаются от строительной пыли.

Осмотрев территорию, мэр поручил привести в порядок подходы к зданию.

«Завершайте работы по благоустройству и установке малых архитектурных форм», — поставил Виктор Кувайцев задачу перед представителями подрядной компании.

Он нацелил планировать сдачу объекта в эксплуатацию на предстоящей неделе.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, дата торжественного открытия будет определена позднее.

Согласно данным портала госзакупок, 25 сентября 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Пензастройком» в лице гендиректора Владимира Савинкина заключили муниципальный контракт на возведение корпуса №2 детского сада на улице Макаренко.

Трехэтажное здание на 175 мест должно иметь подвал и чердак. Проектом предусмотрен теплый переход на уровне первого этажа между новым корпусом и существующим зданием детсада на 235 мест.

Изначально цена контракта составляла 102,6 млн. рублей. В соответствии с дополнительным соглашением №7 от 13 мая 2019 года, она была увеличена почти до 107 млн. рублей. Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней — федерального, областного и муниципального.

Дата завершения работ по контракту — 17 июня 2019 года.

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