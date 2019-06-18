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В Пензенской области еще восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

18:54 | 18.06.2019 | Образование

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Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Еще восемь выпускников школ Пензенской области сдали ЕГЭ на 100 баллов.

В Пензенской области еще восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, семь человек показали максимальный результат на экзамене по русскому языку. Это учащиеся из Пензы — Егор Плужнов из школы №20, Олеся Сапожникова из губернского лицея, Анна Назарова из многопрофильной гимназии №13, Ольга Денисова из лицея №55 и Татьяна Абашкина из школы №49, а также Ильяс Девликамов из каменской школы №8 и Артем Лазарев из зареченской школы №225.

Всего русский язык сдавали 5 тыс. 180 человек. Не смогли преодолеть минимальный порог 30 выпускников.

100 баллов на ЕГЭ по физике получил лишь Никита Потапов из губернского лицея.

Всего тот экзамен сдавали 1 тыс. 324 выпускника. 43 человека не смогли преодолеть минимальный порог.

В целом по итогам семи экзаменов 28 работ оценены на 100 баллов.

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