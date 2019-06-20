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В Пензенской области изменен порядок финансирования школ с малой наполняемостью

15:29 | 20.06.2019 | Образование

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Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Школы Пензенской области, в которых средняя наполняемость классов составляет менее 14 человек, будут получать денежные средства, исходя из норматива на класс-комплект, а не из расчета нормативно-подушевого финансирования, как было ранее. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензенской области изменен порядок финансирования школ с малой наполняемостью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, изменения в методике расчета коснулись 148 школ.

Как пояснила ИА «PenzaNews» начальник управления экономического анализа, стратегического прогнозирования и финансирования Минобразования региона Елена Рузайкина, благодаря этому у школ появится больше средств на стимулирующие выплаты педагогам и различные доплаты.

Она уточнила, что в среднем, как ожидается, учителя смогут получать на 2 тыс. рублей больше.

По имеющимся данным, также готовятся изменения в региональное законодательство для сельских школ с наполняемостью классов свыше 20 человек. Речь идет о применении повышающих коэффициентов к нормативу финансового обеспечения деятельности, которые позволят не допустить снижения достигнутого уровня заработной платы. Это изменение коснется 20 сельских школ.

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