В Пензенской области изменен порядок финансирования школ с малой наполняемостью Образование

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Школы Пензенской области, в которых средняя наполняемость классов составляет менее 14 человек, будут получать денежные средства, исходя из норматива на класс-комплект, а не из расчета нормативно-подушевого финансирования, как было ранее. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По данным ведомства, изменения в методике расчета коснулись 148 школ.

Как пояснила ИА «PenzaNews» начальник управления экономического анализа, стратегического прогнозирования и финансирования Минобразования региона Елена Рузайкина, благодаря этому у школ появится больше средств на стимулирующие выплаты педагогам и различные доплаты.

Она уточнила, что в среднем, как ожидается, учителя смогут получать на 2 тыс. рублей больше.

По имеющимся данным, также готовятся изменения в региональное законодательство для сельских школ с наполняемостью классов свыше 20 человек. Речь идет о применении повышающих коэффициентов к нормативу финансового обеспечения деятельности, которые позволят не допустить снижения достигнутого уровня заработной платы. Это изменение коснется 20 сельских школ.