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Пензенские выпускники улучшили результаты ЕГЭ по английскому языку

11:45 | 22.06.2019 | Образование

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Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Выпускники школ Пензенской области улучшили результаты по единому государственному экзамену по английскому языку по сравнению с 2018 годом.

Пензенские выпускники улучшили результаты ЕГЭ по английскому языку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, 155 работ из 349 оценены на 80–100 баллов. Самый высокий результат — 99 баллов — у выпускницы школы №52 города Пензы Марии Дьяченко. Не смогли справиться с заданиями два человека.

ЕГЭ по немецкому языку сдавали 16 выпускников. Все преодолели минимальный порог. 99 баллов получил выпускник лингвистической гимназии №6 Андрей Казаков.

Экзамен по французскому языку выбрали трое выпускников. Все показали высокие результаты, средний балл — 84.

Кроме того, он выпускник сдавал ЕГЭ по испанскому языку, который получил 49 баллов.

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