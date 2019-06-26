Бортник, Кривов и другие почетные гости ознакомились с работой школы «TeenГрад» в Пензе Образование

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Советник гендиректора Фонда содействия инновациям Иван Бортник, руководитель проекта по созданию среды социального согласия АО «ТВЭЛ» Юрий Кривов и представители городов присутствия топливной компании «Росатома» — Глазова, Северска, Зеленогорска и Новоуральска — ознакомились с работой летней школы «TeenГрад» в Пензе, которая действует на базе училища олимпийского резерва в рамках программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick».

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По словам Юрия Кривова, визит гостей по линии «ТВЭЛ» организован по договоренности с губернатором Иваном Белозерцевым.

Он пояснил, что основной задачей является изучение опыта по созданию инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий, а также по вовлечению детей и подростков в техническое творчество.

В свою очередь глава города Глазова Сергей Коновалов отметил, что его в Пензенской области интересует взаимодействие между технопарками, центрами молодежного инновационного творчества и бизнес-инкубаторами.

«Мы все понимаем, что сегодня борьба за интеллект — один из основных видов борьбы. За интеллектом, IT-технологиями, инновациями — будущее», — сказал он.

Комментируя организованное в Пензе мероприятие, Иван Бортник обратил внимание на то, что в регионе техническим творчеством занимаются тысячи школьников.

Он выразил надежду, что они смогут создать в будущем малые инновационные предприятия.

Вместе с тем Иван Бортник с сожалением констатировал, что ни одна сельская школа Пензенской области не вошла в 2019 году в программу по оснащению мастерских высокотехнологичным оборудованием в рамках национального проекта «Образование».

«2 тыс. 49 школам сельским в этом году деньги выделили. [...] В Татарстане — 97, в Белгородской области — 45, в Дагестане — 200», — уточнил советник гендиректора Фонда содействия инновациям.

В ходе интерактивного мероприятия «100 вопросов взрослому» Иван Бортник пообщался с молодежью.

Ученый рекомендовал школьникам и студентам внимательно следить за случайностями, которые могут поменять их жизненную траекторию, а также стараться использовать открывающиеся возможности.