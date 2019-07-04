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Пензенский агропромышленный колледж получит субсидию на поддержку инклюзивного образования

18:57 | 04.07.2019 | Образование

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Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Пензенская область в числе 41 региона получит в 2020 году субсидию из федерального бюджета на поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов. Об этом говорится в протоколе специально созданной комиссии Минпросвещения России, которая осуществляла отбор проектов из 55 субъектов РФ.

Пензенский агропромышленный колледж получит субсидию на поддержку инклюзивного образования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего распределено 272 млн. рублей. При этом для Пензенской области предусмотрено более 3,9 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, денежные средства будут направлены пензенскому агропромышленному колледжу.

Они будут направлены на создание инклюзивной среды в колледже, в котором обучаются инвалиды с нарушением слуха.

Пензенский агропромышленный колледж с 2018 года имеет статут базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профобразования инвалидов.

В 2018–2019 годах учреждению были предоставлены федеральные субсидии на сумму около 7 млн. рублей. На эти средства закуплены специализированные лаборатории, помещения общежития оборудованы беспроводными маршрутизаторами, бегущими строками и электронным табло, оснащен кабинет педагога-психолога, организованы курсы повышения квалификации.

В текущем году по программе «Доступная среда» закуплено оборудование для компетенции «Поварское дело» регионального чемпионата «Абилимпикс».

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