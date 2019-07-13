Пензенский школьник впервые примет участие в конференции «Турнира городов» в Сербии Образование

Пенза, 13 июля 2019. PenzaNews. Ученик губернского лицея Пензы Дмитрий Шаронов стал первым представителем региона, приглашенным на 31-ю летнюю конференцию международной олимпиады по математике для школьников «Турнир Городов», которая пройдет в Сербии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с ним на зарубежное образовательное мероприятие отправится его учитель математики Наталья Цепкова. Конференция «Турнира городов» состоится с 1 по 11 августа.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, задания олимпиады рассчитаны на учащихся 8–11 классов и направлены на развитие качеств, необходимых в исследовательской работе.

Авторы лучших работ в 9–10 классах и сопровождающие их учителя приглашаются на летнюю математическую конференцию «Турнира городов».