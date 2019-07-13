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Более 700 жителей Пензенской области предпенсионного возраста направлены на обучение

12:26 | 13.07.2019 | Образование

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Пенза, 13 июля 2019. PenzaNews. 761 житель Пензенской области предпенсионного возраста направлен на профессиональное обучение за первые шесть месяцев 2019 года при содействии органов службы занятости. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

Более 700 жителей Пензенской области предпенсионного возраста направлены на обучение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 7,3 млн. рублей.

Проект предусматривает профессиональное обучение трудоустроенных и безработных граждан предпенсионного возраста, самостоятельно обратившихся в органы службы занятости. Длительность курсов варьируется от одного до трех месяцев.

Для незанятых граждан в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Ее расчетный размер равен установленному минимальному размеру оплаты труда – 11 тыс. 280 рублей. Стипендия выплачивается ежемесячно за дни фактического обучения.

Мероприятие ориентировано на повышение конкурентоспособности на рынке труда работников старших возрастов.

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