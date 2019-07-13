Более 700 жителей Пензенской области предпенсионного возраста направлены на обучение Образование

Пенза, 13 июля 2019. PenzaNews. 761 житель Пензенской области предпенсионного возраста направлен на профессиональное обучение за первые шесть месяцев 2019 года при содействии органов службы занятости. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 7,3 млн. рублей.

Проект предусматривает профессиональное обучение трудоустроенных и безработных граждан предпенсионного возраста, самостоятельно обратившихся в органы службы занятости. Длительность курсов варьируется от одного до трех месяцев.

Для незанятых граждан в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Ее расчетный размер равен установленному минимальному размеру оплаты труда – 11 тыс. 280 рублей. Стипендия выплачивается ежемесячно за дни фактического обучения.

Мероприятие ориентировано на повышение конкурентоспособности на рынке труда работников старших возрастов.