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Пензенские студенты принимают участие в форуме «Волга-Янцзы»

16:24 | 16.07.2019 | Образование

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Чанша, 16 июля 2019. PenzaNews. Десять студентов четырех пензенских вузов принимают участие в VI российско-китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы», который стартовал в Центральном южном университете в городе Чанша во вторник, 16 июля.

Пензенские студенты принимают участие в форуме «Волга-Янцзы»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В нем участвуют 340 молодых людей из Китая и России: 160 представителей 14 субъектов Приволжского федерального округа и 180 жителей шести регионов верхнего и среднего течения реки Янцзы. Это лучшие студенты в учебе, лидеры общественной молодежной жизни, талантливые артисты и спортсмены.

В рамках церемонии открытия представители России и Китая влили в один сосуд воду, взятую из рек Волга и Янцзы как символ партнерства и крепкой дружбы государств. После церемонии открытия участники форума посетили музей Чанши и выставочный зал городской планировки, где ознакомились с историей и будущими перспективами столицы провинции Хунань.

Как сообщает пресс-служба Минобразования Пензенской области, форум продлится до 26 июля.

В программу входит посещение известных китайских компаний, лаборатории безопасности движения на железнодорожном транспорте, культурных достопримечательностей. Также запланировано проведение концертов, круглых столов, спортивных соревнований, участие в тематических форумах «День России» и «День Китая».

Кроме того, студенты познакомятся со спецификой обучения в китайских образовательных организациях, посетят лекции известных зарубежных ученых, ознакомятся с работой высокотехнологичных предприятий и приобретут новые знания об истории и традиционной национальной культуре Китая и провинции Хунань.

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