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Готовность строящейся школы в Арбеково достигла 50%

14:32 | 21.07.2019 | Образование

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Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Степень готовности строящейся школы на 800 мест в 6-м микрорайоне Арбеково составляет 50%. Об этом сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Готовность строящейся школы в Арбеково достигла 50%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Возведен каркас здания, выполнены перекрытия этажей. Подрядная организация утепляет фасады, обустраивает инженерные системы внутри строения, занимается черновой отделкой помещений. Параллельно идет подготовка основания под спортивные площадки», — написал мэр на своей странице в Facebook в воскресенье, 21 июля.

Он уточнил, что на территории школы предусмотрено обустройство футбольного поля.

«Объект планируем сдать в декабре текущего года», — добавил Виктор Кувайцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 февраля 2019 года МКУ «Управление капитального строительства Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «СтройСити» в лице директора Романа Курловича заключили муниципальный контракт на строительство школы в 6-м микрорайоне Арбеково.

Его цена составила 435 млн. 580 тыс. 590 рублей.

Почти 305 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета, около 85 млн. рублей — из регионального и примерно 46 млн. рублей — из городского.

Дата завершения работ — 15 декабря 2019 года.

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