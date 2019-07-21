Готовность строящейся школы в Арбеково достигла 50% Образование

Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Степень готовности строящейся школы на 800 мест в 6-м микрорайоне Арбеково составляет 50%. Об этом сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

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«Возведен каркас здания, выполнены перекрытия этажей. Подрядная организация утепляет фасады, обустраивает инженерные системы внутри строения, занимается черновой отделкой помещений. Параллельно идет подготовка основания под спортивные площадки», — написал мэр на своей странице в Facebook в воскресенье, 21 июля.

Он уточнил, что на территории школы предусмотрено обустройство футбольного поля.

«Объект планируем сдать в декабре текущего года», — добавил Виктор Кувайцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 февраля 2019 года МКУ «Управление капитального строительства Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «СтройСити» в лице директора Романа Курловича заключили муниципальный контракт на строительство школы в 6-м микрорайоне Арбеково.

Его цена составила 435 млн. 580 тыс. 590 рублей.

Почти 305 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета, около 85 млн. рублей — из регионального и примерно 46 млн. рублей — из городского.

Дата завершения работ — 15 декабря 2019 года.