В Пензе на ремонт детсадов и школ направлено более 135 млн. рублей Образование

Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Более 135 млн. рублей направлено на ремонт детских садов и школ в Пензе, при этом часть работ выполняется в рамках исполнения наказов избирателей депутатами городской думы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Instagram.com/kuvaitsev_vn

«Первоочередная задача — выполнить ремонт крыш, пока позволяют погодные условия, до начала занятий подготовить необходимые помещения. На сегодня кровли отремонтированы в школе №51, детсадах №№19, 23, 105, 147. Идут работы в детских садах №№21, 124, 139. Привели в порядок фасад гимназии «САН», сейчас проводится ремонт в лицее №3, детском саду №145. Также во многих учреждениях образования меняют коммуникации, ремонтируют пищеблоки и спортивные залы, входные группы», — написал он в Instagram.

Виктор Кувайцев добавил, что дополнительно из регионального и городского бюджетов выделено 60 млн. рублей на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций.

«Ряд учреждений требует проведения капитального ремонта», — отметил мэр Пензы, пояснив, что для данных объектов будет подготовлена проектно-сметная документация.