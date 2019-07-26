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В Пензе на ремонт детсадов и школ направлено более 135 млн. рублей

13:10 | 27.07.2019 | Образование

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Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Более 135 млн. рублей направлено на ремонт детских садов и школ в Пензе, при этом часть работ выполняется в рамках исполнения наказов избирателей депутатами городской думы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе на ремонт детсадов и школ направлено более 135 млн. рублей

Фото: Instagram.com/kuvaitsev_vn

«Первоочередная задача — выполнить ремонт крыш, пока позволяют погодные условия, до начала занятий подготовить необходимые помещения. На сегодня кровли отремонтированы в школе №51, детсадах №№19, 23, 105, 147. Идут работы в детских садах №№21, 124, 139. Привели в порядок фасад гимназии «САН», сейчас проводится ремонт в лицее №3, детском саду №145. Также во многих учреждениях образования меняют коммуникации, ремонтируют пищеблоки и спортивные залы, входные группы», — написал он в Instagram.

Виктор Кувайцев добавил, что дополнительно из регионального и городского бюджетов выделено 60 млн. рублей на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций.

«Ряд учреждений требует проведения капитального ремонта», — отметил мэр Пензы, пояснив, что для данных объектов будет подготовлена проектно-сметная документация.

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Школы и детские сады готовятся к новому учебному году. Первоочередная задача - выполнить ремонт крыш, пока позволяют погодные условия, до начала занятий подготовить необходимые помещения. На сегодня кровли отремонтированы в школе N51, детсадах N19, 23, 105, 147. Идут работы в детских садах N21, 124,139. Привели в порядок фасад гимназии "САН", сейчас проводится ремонт в лицее N3, детском саду 145. Также во многих учреждениях образования меняют коммуникации, ремонтируют пищеблоки и спортивные залы, входные группы. На эти цели направлено более 135 млн рублей, часть мероприятий проводится по наказам избирателей. Дополнительно из регионального и городского бюджетов выделено 60 млн рублей на меры по обеспечению антитеррористической безопасности. Ряд учреждений требует проведения капитального ремонта - по ним будем делать ПСД, чтобы в начале 2020 года приступить к работам.

Публикация от Виктор Кувайцев (@kuvaitsev_vn)

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