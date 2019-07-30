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Пензенский губернатор выступил против переноса линеек в честь Дня знаний на 2 сентября

15:51 | 30.07.2019 | Образование

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Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил против переноса торжественных школьных линеек в честь Дня знаний с воскресенья, 1 сентября, на первый рабочий день осени.

Пензенский губернатор выступил против переноса линеек в честь Дня знаний на 2 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я считаю, что лучше сохранить традицию и провести праздник 1 сентября, а субботу, например, 7 сентября, если не будет иных рекомендаций, сделать выходным днем», — написал он, комментируя данную тему в Instagram.

Вместе с тем глава региона пояснил, что этот вопрос окончательно не решен и возможность переноса мероприятий по случаю начала учебного года с 1 на 2 сентября рассматривается.

Ранее министр образования Пензенской области Александр Воронков сообщил, что торжественные линейки в школах региона состоятся в понедельник, 2 сентября.

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