В Пензенскую область в августе поступит 14 школьных автобусов Образование

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Четырнадцать школьных автобусов, рассчитанных на 12 или 22 места, будет поставлено в Пензенскую область в августе. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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По его словам, ожидается, что по результатам торгов будут приобретены транспортные средства «ПАЗ», «ГАЗ» и автобусы иностранных марок.

«Планируем, что будем ставить [новый транспорт] на учет и сразу же обновлять те автобусы, которые имеют срок эксплуатации 10 лет и больше», — пояснил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в региональном министерстве образования в среду, 31 июля.

Александр Воронков уточнил, что на данный момент в Пензенской области насчитывается 318 автобусов, которые в прошлом учебном году осуществляли подвоз до школ около 7,5 тыс. детей.

«Пензенская область одна из первых прошла процедуру лицензирования, и к 1 сентября весь автопарк готов», — отметил министр.