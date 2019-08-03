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В Пензенской области детские лагеря примут в четвертую смену более 3 тыс. школьников

11:32 | 03.08.2019 | Образование

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Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Более 3 тыс. школьников отдохнут в детских лагерях на территории Пензенской области в четвертую смену.

В Пензенской области детские лагеря примут в четвертую смену более 3 тыс. школьников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, наибольшее число детей — свыше 2 тыс. 470 — проведут время в семи загородных лагерях. 395 несовершеннолетних отправятся в два санатория. Отдых более 280 школьников будет организован на базе восьми лагерей, действующих в учреждениях образования. Еще 220 школьников примут пять лагерей труда и отдыха.

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Помимо этого, 200 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправятся 5 августа в пансионат «Приморский», расположенный на Черноморском побережье.

В третью смену летней оздоровительной кампании отдохнули свыше 5 тыс. детей. Действовало более 40 лагерей, в том числе два палаточных. Впервые один из них — в Мичуринском — был частным. К работе в нем были привлечены педагоги кадетской школы №46. Каких-либо нарушений в палаточном лагере не выявлено. Планируется, что он будет действовать и в 2020 году.

Всего в летний период отдохнут и поправят свое здоровье 77 тыс. 812 детей из Пензенской области, в том числе 10 тыс. 837 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, что на 797 человек больше, чем в 2018-м.

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