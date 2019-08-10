Объявлен аукцион на строительство нового корпуса детсада на улице Измайлова в Пензе Образование

Пенза, 10 августа 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион по определению подрядчика на возведение нового корпуса детского сада №57 на улице Измайлова.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 39 млн. 320 тыс. 270 рублей.

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Планируется, что финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального — в сумме около 21,8 млн. рублей, областного — почти 1,9 млн. рублей и городского — примерно 15,6 млн. рублей.

Новый корпус, который будет соединен с основным теплым переходом, предназначен для размещения двух групп — для детей в возрасте от двух месяцев до 1,5 лет, а также от 1,5 до 3 лет.

Электронный аукцион назначен на 16 августа.