В Заре и Засечном в 2020 году построят новые детсады Образование

Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Два новых детских сада — в микрорайоне Заря города Пензы и в селе Засечном — будет построено в регионе в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография».

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, возведение данных объектов предусмотрено федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Детский сад в Заре будет рассчитан на 120 мест, 60 из которых предназначены для детей ясельного возраста.

Дошкольное учреждение в Засечном также сможет принять 120 воспитанников.

Кроме того, в 2020 году планируется начать возведение детсадов на улице Антонова в Пензе, в городе Белинском, в селе Бессоновка и рабочем поселке Лунино. Их ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.

На эти цели в федеральном бюджете заложено около 224 млн. рублей.