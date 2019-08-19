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Жители Пензенской области помогли собрать в школу более 2 тыс. детей

11:40 | 19.08.2019 | Образование

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Неравнодушные люди помогли собрать в школу почти половину детей из более чем 5 тыс. несовершеннолетних, воспитывающихся в малообеспеченных семьях в Пензенской области. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан в ходе совещания в региональном правительстве в понедельник, 19 августа.

Жители Пензенской области помогли собрать в школу более 2 тыс. детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, более чем 1,7 тыс. учащихся бесплатно получили и школьную форму, и необходимые канцелярские товары.

Алексей Качан пояснил, что сбор денежных средств и вещей активно ведется в том числе среди сотрудники органов исполнительной власти, включая Минтруд региона.

«Собрали большую сумму. В течение этой недели она тоже будет реализована на эти цели», — сказал он.

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