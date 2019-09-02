«Транснефть – Дружба» помогла обновить кабинеты в школах Кузнецка и Чемодановки Образование

Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Современные кабинеты математики, физики и химии обустроены в двух школах Пензенской области — №6 в Кузнецке и имени С.Е. Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района — благодаря корпоративной программе ПАО «Транснефть», действие которой распространяется на регионы размещения производственных объектов АО «Транснефть – Дружба».

Фото: Pnzreg.ru

По данным пресс-службы компании, на ремонтные работы и оснащение кабинетов в чемодановской школе было выделено 6 млн. рублей. Помимо кабинетов точных наук, в преддверии начала учебного года приведены в порядок лаборантские.

Обновленные помещения оформлены в современном стиле — на стенах и потолке появились формулы и рисунки. В распоряжении учеников теперь имеются планшеты, комплекты для практических занятий, наглядные пособия. В классах установлены интерактивные доски.

В День знаний новшества по достоинству оценили учащиеся, а также почетные гости, в том числе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В кузнецкой школе №6, которой по программе «Транснефти» было выделено 6,75 млн. рублей, отремонтированные кабинеты математики, физики и химии в первый день нового учебного года посетили мэр Сергей Златогорский, глава Минтруда Пензенской области Алексей Качан и другие официальные лица.

Представители власти выразили уверенность в том, что современные классы с новым оборудованием будут мотивировать подростков на учебу.

Корпоративная программа ПАО «Транснефть» по развитию школьного образования рассчитана на период с 2017 по 2019 годы. Ее цель — содействовать в повышении уровня обучения по таким предметам, как физика, химия и математика, в малых городах и поселках присутствия компании.

Востребованность программы обусловлена тем, что нефтеперекачивающие станции и другие объекты «Транснефти» зачастую расположены в отдаленных населенных пунктах, где работает лишь одна школа, как правило, нуждающаяся в ремонте и новом оборудовании.

По замыслу инициаторов, обновление кабинетов точных наук побудит подростков заинтересоваться предметами, которые впоследствии пригодятся им при сдаче ЕГЭ, а также при поступлении на технические специальности в колледжи и вузы. В итоге полученные знания специалисты смогут применить, вернувшись в свои населенные пункты, в том числе для работы в компании.

В ходе разработки программы было выявлено около 600 муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в непосредственной близости от объектов «Транснефти». Из них отобрали те, в которых учатся не менее 10 работников организации. В результате в программу вошло 241 учреждение в 13 регионах России. Предпочтение было отдано тем, которые находятся в деревнях, поселках и селах.

В 2017 году данной программой в Пензенской области было охвачено село Высокое Башмаковского района. В местной школе появились интерактивные доски, мультимедийные проекторы, ноутбуки и современная мебель.