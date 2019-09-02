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Самокутяев и Златогорский открыли в Кузнецке бюст Гагарина

18:28 | 02.09.2019 | Образование

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Кузнецк, 2 сентября 2019. PenzaNews. Герой России Александр Самокутяев, участвовавший в двух экспедициях на МКС в 2011 и 2014–2015 годах, и глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский торжественно открыли бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина на территории школы №17.

Самокутяев и Златогорский открыли в Кузнецке бюст Гагарина

Фото: Gorodkuzneck.ru

«Теперь вы будете учиться в школе имени Ю.А. Гагарина, и никакие времена не изменят этого. От имени государственной корпорации «Роскосмос», от центра подготовки космонавтов и экипажа Международной космической станции поздравляю вас с началом нового учебного года! Гордитесь своей школой!» — сказал Александр Самокутяев, обращаясь к детям.

В свою очередь Сергей Златогорский отметил, что представители его поколения рождены в эпоху освоения космоса.

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«В то время знали всех космонавтов поименно, и практически все ваши сверстники мечтали стать покорителями космоса. Я желаю всем вам проникнуться этим событием и задуматься о своем будущем, ведь первые шаги к своей мечте делаются именно в школе», — пояснил мэр.

Он также поблагодарил Александра Самокутяева за то, что тот сумел найти в своем плотном графике время для визита в Кузнецк.

После окончания официальной части участники церемонии приняли участие в закладке аллеи космонавтов.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, присвоить имя Юрия Гагарина средней школе №17 планировалось еще в апреле 1961 года, однако тогда процедура не была доведена до конца. В 2019 году необходимые формальности удалось уладить.

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