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В Пензенской области объявлен конкурс агитбригад

09:10 | 08.09.2019 | Образование

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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области объявил о проведении регионального фестиваля-конкурса агитбригад «Радуга жизни – 2019».

В Пензенской области объявлен конкурс агитбригад

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К участию в нем допускаются творческие команды общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских округов. В каждую может войти до десяти человек в возрасте от 13 до 16 лет.

Лучшие из них будут выявлены в номинациях: «Я родился для добрых дел», «Я сегодня — это мир завтра», «Моя планета», «Я здоров, значит, я богат», «Мое счастье — семья», «Я патриот своей страны», «Имею не только права, но и обязанности», «Моя главная роль».

В течение сентября оргкомитет проинформирует потенциальных участников о проведении конкурса и его условиях.

В ходе второго этапа будут приниматься конкурсные материалы — сценарий и видеозапись выступления агитбригады.

В результате в каждой номинации будет отобрано по восемь команд, которые пройдут в финал. Он состоится в конце октября в формате фестиваля.

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