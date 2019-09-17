Заключен контракт на возведение нового корпуса детсада на улице Измайлова в Пензе Образование

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с ООО «Стройинжениринг» в лице генерального директора Ивана Николаева контракт на возведение корпуса №2 детского сада №57 на улице Измайлова в минувший понедельник, 16 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он подписан по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

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Цена контракта составила 39 млн. 320 тыс. 270 рублей.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального — в сумме около 21,8 млн. рублей, областного — почти 1,9 млн. рублей и городского — примерно 15,6 млн. рублей.

Новый корпус, который будет соединен с основным теплым переходом, предназначен для размещения двух групп — для детей в возрасте от двух месяцев до 1,5 лет, а также от 1,5 до 3 лет.

Дата завершения работ по контракту — 15 декабря 2019 года.