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В Земетчинском районе работникам образования компенсируют расходы на медосмотр

08:30 | 17.09.2019 | Образование

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Земетчино, 17 сентября 2019. PenzaNews. Земетчинский районный суд Пензенской области удовлетворил исковые заявления прокурора в интересах работников образовательных организаций, которым не были компенсированы расходы на прохождение медицинского осмотра.

В Земетчинском районе работникам образования компенсируют расходы на медосмотр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Законодательство обязывает работников образовательных организаций всех типов и видов, а также детских организаций, не осуществляющих образовательную деятельность, проходить периодический медицинский осмотр один раз в год. Медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. Несмотря на это, в 2018 году работники детских садов и школ района проходили медосмотры за счет личных денежных средств, так как у работодателей они отсутствовали», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда.

Он добавил, что сотрудники представили документы, подтверждающие понесенные затраты, но они так и не были возмещены.

«В судебном заседании работодатели признали исковые требования», — уточнил собеседник агентства.

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