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Новый корпус детсада на Набережной реки Мойки в Пензе будет строить московская фирма

08:43 | 17.09.2019 | Образование

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Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с зарегистрированным в Москве ООО «Универсал СК» в лице генерального директора Александра Ефремова контракт на возведение корпуса №2 детского сада на улице Набережная реки Мойки.

Новый корпус детсада на Набережной реки Мойки в Пензе будет строить московская фирма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его цена составила 35 млн. 689 тыс. 448 рублей.

Финансирование будет осуществляться из бюджетов двух уровней: областного — в сумме около 28,6 млн. рублей и городского — более 7,1 млн. рублей.

Планируется, что новый корпус будет соединен с основным теплым переходом. В здании намечено разместить две группы: одну для детей в возрасте от двух месяцев до 1,5 лет, вторую — от 1,5 до 3 лет.

Дата завершения работ по контракту — 15 декабря 2019 года.

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