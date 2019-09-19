В Пензенской области 4,6 тыс. учащихся пройдут тестирование на платформе «Билет в будущее» Образование

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Около 4,6 тыс. учеников 6–11 классов школ Пензы, Кузнецка, Бессоновского, Мокшанского и Пензенского районов пройдут анкетирование и тестирование на платформе проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По данным ведомства, вопросы будут разбиты на несколько блоков.

Первый позволит определить общий уровень знаний; второй — выяснить, что учащийся знает об интересующей профессии; а третий ориентирован на самоопределение школьника.

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После этого учащихся ждут профессиональные пробы.

Примерно 4 тыс. школьников смогут узнать больше о различных специальностях в ходе выставок в ссузах и вузах. Они запланированы в Кузнецке и Пензе в период с 26 по 28 сентября.

2 тыс. учащихся будут задействованы в так называемых мероприятиях «вовлеченного выбора». 1,5 тыс. человек планируется охватить практическими мероприятиями формата углубленного выбора.

Этот этап пройдет на базе Пензенского государственного технологического университета и шести колледжей. Школьники смогут познакомиться с профессиями и попробовать себя в роли студентов.